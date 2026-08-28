Уряд пропонує ввести посвідчення іноземця для виїзду за кордон

Законопроєкт стосується іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

Кабінет Міністрів погодив зміни до законодавства, які мають спростити іноземним військовослужбовцям перебування в Україні та отримання права на постійне проживання після служби.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, яке і підготувало документ.

Законопроєкт стосується іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України у складі Сил оборони.

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Одним із ключових нововведень стане збільшення терміну, протягом якого військовий може законно залишатися в Україні після завершення контракту. Замість нинішніх трьох місяців пропонують встановити шість.

За цей час людина зможе визначитися зі своїм подальшим статусом та оформити необхідні документи. Військову службу за контрактом також хочуть враховувати під час обчислення п’ятирічного строку проживання в Україні, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Для ветеранів-іноземців планують спростити й оформлення тимчасової посвідки на проживання. Підставою для її отримання зможуть бути посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Ще одна зміна стосується документів для перетину кордону. Якщо іноземець через загрозу безпеці або політичні обставини не може отримати чи замінити паспорт у своїй державі, йому хочуть надати можливість оформити спеціальне посвідчення для виїзду за кордон.

Після схвалення урядом законопроєкт має розглянути Верховна Рада.