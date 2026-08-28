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Уряд пропонує ввести посвідчення іноземця для виїзду за кордон

Законопроєкт стосується іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України.

Уряд пропонує ввести посвідчення іноземця для виїзду за кордон
Бійці Іноземного легіону
Фото: International Legion for the Defense of Ukraine/Facebook

Кабінет Міністрів погодив зміни до законодавства, які мають спростити іноземним військовослужбовцям перебування в Україні та отримання права на постійне проживання після служби.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України, яке і підготувало документ.

Законопроєкт стосується іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України у складі Сил оборони. 

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Одним із ключових нововведень стане збільшення терміну, протягом якого військовий може законно залишатися в Україні після завершення контракту. Замість нинішніх трьох місяців пропонують встановити шість. 

За цей час людина зможе визначитися зі своїм подальшим статусом та оформити необхідні документи. Військову службу за контрактом також хочуть враховувати під час обчислення п’ятирічного строку проживання в Україні, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Для ветеранів-іноземців планують спростити й оформлення тимчасової посвідки на проживання. Підставою для її отримання зможуть бути посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або відповідний витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Ще одна зміна стосується документів для перетину кордону. Якщо іноземець через загрозу безпеці або політичні обставини не може отримати чи замінити паспорт у своїй державі, йому хочуть надати можливість оформити спеціальне посвідчення для виїзду за кордон.

Після схвалення урядом законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

  • Нещодавно президент Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема за кордоном. Раніше цей термін був 12 місяців.
  • Також закон передбачає покращене харчування для військових, ветеранів і звільнених із полону, а пораненим військовослужбовцям та людям з інвалідністю внаслідок війни гарантують безоплатні високофункціональні протези й ортези.
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