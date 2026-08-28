Укрзалізниця попередила про затримки поїздів: наслідки атак відчуватимуться щонайменше добу

Відставання від графіків руху скорочують, проте повністю це вдасться зробити не раніше, ніж за добу.

В Україні продовжують затримуватися поїзди через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше ніж протягом наступної доби.

Про це повідомляє пресслужба Укразалізниці вранці 28 серпня.

Жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат, пояснюють у компанії, дозволяє швидше повертати вагони та локомотиви до роботи й скорочувати загальні затримки.

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Із суттєвим запізненням уранці 28 серпня вирушають деякі поїзди з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Зали працюють за відсутності повітряної тривоги.

Під час оголошення повітряної загрози пасажирам необхідно перейти до укриттів. Залізничники допомагатимуть там зорієнтуватися щодо руху поїздів і також пропонуватимуть чай.

Для рейсів, затримка яких перевищує п’ять годин, Укрзалізниця спільно з World Central Kitchen організовує безкоштовні перекуси. Їх видаватимуть пасажирам, які вимушено проводять у дорозі додатковий час.