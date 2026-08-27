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​Через російські обстріли затримуються десятки поїздів, кілька з них - на понад 10 годин, - Укрзалізниця

Ситуація може змінюватися, затримка може скоротитися. 

​Через російські обстріли затримуються десятки поїздів, кілька з них - на понад 10 годин, - Укрзалізниця
Наслідки обстрілу потяга на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Через масові російські обстріли у низці областей затримуються кілька десятків поїздів.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Детальніше про час затримок можна дізнатися на сайті УЗ: йдеться про близько 90 рейсів. Затримки в дорозі сягають кількох годин, найдовше - 17 годин.

"Ми продовжуємо рух там, де це дозволяє безпекова ситуація, уважно моніторимо повітряний простір і робимо все можливе, щоб ніхто не постраждав — ані пасажири, ані залізничники. Якщо через затримку у вас виникли питання щодо посадки на поїзд, стежте за push-сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці, а також слухайте оголошення диктора та стежте за інформаційними табло на вокзалі. Ситуація може змінюватися, затримка може скоротитися", - йдеться в повідомленні. 

Для поїздів, які затримаються на 5+ годин, разом із партнерами World Central Kitchen організували харчування для пасажирів та залізничників на одній з проміжних станцій.

Київська кільцева електричка також тимчасово призупиняла рух через загрозу, але наразі вже повністю відновила роботу.

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