Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ. Знищено все обладнання

Ворог скинув на її територію КАБи. 

Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ. Знищено все обладнання
Росія добила обладнання Херсонської ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» вночі 27 серпня. На територію станції скинула одразу чотири КАБи.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції, повідомили в «Нафтогазі».

«Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону», – зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

  • По Херсонській ТЕЦ КАБом росіяни били й учора. Регулярних ударів по ТЕЦ ворог завдавав минулої зими. Після цих атак в ОВА сказали, що відновлювати ТЕЦ в попередньому вигляді немає сенсу. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies