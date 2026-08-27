Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ. Знищено все обладнання

Ворог скинув на її територію КАБи.

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Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» вночі 27 серпня. На територію станції скинула одразу чотири КАБи.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції, повідомили в «Нафтогазі».

«Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону», – зазначив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.