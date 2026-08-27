У Чернігівській області російська армія вдарила по пташнику: загинули понад 20 тисяч голів птиці

26 серпня внаслідок атаки ворога було знищено один із виробничих об’єктів ТОВ "Щасливе курча" у Чернігівській області. Під час удару загорівся пташник, у якому перебувало понад 20 тисяч птиці.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Унаслідок вибуху та пожежі вся птиця, яка перебувала в пташнику, загинула. На момент атаки вона була на 35-му тижні вирощування – у передзабійному періоді. Серед працівників підприємства постраждалих немає.

У компанії заявили, що наразі відновлюють роботу та усувають наслідки атаки. Там наголосили, що продовжують виконувати зобов’язання перед партнерами й покупцями та працюють у штатному режимі.

Фото: "Щасливе курча"

Фото: "Щасливе курча"

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