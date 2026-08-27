Унаслідок ударів РФ по Чернігівщині пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранені

Унаслідок російських ударів по Чернігівщині минулої доби поранено чотирьох людей, знищено церкву та пошкоджено критичну інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У Чернігові реактивний безпілотник окупантів зруйнував складську будівлю і пошкодив вантажівку.
Поранення отримали четверо людей: двоє чоловіків госпіталізовані, чоловікові та жінці медики надали допомогу на місці.
У Сновській громаді російський дрон “Молнія” влучив у будівлю церкви, внаслідок чого вона повністю згоріла. Там ж зафіксовано влучання по приміщенню непрацюючого підприємства.
У Корюківській громаді через удар дрона загорівся лісовий настил, пожежу вже ліквідували.
Крім того, ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури області.
- Учора росіяни двічі вдарили по одній і тій ж локації у Чернігові. Унаслідок атаки зафіксовано влучання у складську будівлю. Попередньо, поранення дістали четверо людей, їх доправили до лікарні.