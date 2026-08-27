Унаслідок ударів РФ по Чернігівщині пошкоджено критичну інфраструктуру, є поранені

У Сновській громаді російський дрон влучив у церкву.

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Унаслідок російських ударів по Чернігівщині минулої доби поранено чотирьох людей, знищено церкву та пошкоджено критичну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Чернігові реактивний безпілотник окупантів зруйнував складську будівлю і пошкодив вантажівку.

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Поранення отримали четверо людей: двоє чоловіків госпіталізовані, чоловікові та жінці медики надали допомогу на місці.

У Сновській громаді російський дрон “Молнія” влучив у будівлю церкви, внаслідок чого вона повністю згоріла. Там ж зафіксовано влучання по приміщенню непрацюючого підприємства.

У Корюківській громаді через удар дрона загорівся лісовий настил, пожежу вже ліквідували.

Крім того, ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури області.