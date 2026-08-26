Росіяни повторно атакували Чернігів: є постраждалі, під завалами можуть бути люди

Під обстріл ворога потрапила та сама адреса, що і вранці.

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Російські війська повторно завдали удару по Чернігову. За попередньою інформацією, цього разу під обстріл потрапила та сама адреса, яку росіяни атакували сьогодні рано-вранці.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у складську будівлю. Попередньо, поранення дістали чертверо людей, їх доправили до лікарні. Також є інформація, що під завалами можуть перебувати люди.

Наразі дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються, на місці працюють екстрені служби.

Що відомо про ранковий обстріл Чернігова?

Армія Росії вранці 26 серпня атакувала Чернігів. Дрон влучив у будинок, де мешкали 39-річна жінка з доньками 4 і 14 років. Вона й молодша дитина загинули. Будинок повністю зруйновано.Також внаслідок удару горіли господарчі приміщення і магазин.