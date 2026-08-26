Ворог знову атакував Чернігів. Загинули жінка і дитина 4 років

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Російський удар вбив дитину 4 років і маму в Чернігові

Армія Росії вранці 26 серпня атакувала Чернігів. Дрон влучив у будинок, де мешкали 39-річна жінка з доньками 4 і 14 років. Вона й молодша дитина загинули, повідомили в поліції у Facebook.

Старшу дитину госпіталізували з травмами. Будинок родини знищено.

Також внаслідок удару горіли господарчі приміщення і магазин.

Фото: Поліція в Facebook Атакований дроном будинок мами з дітьми

«Сьогодні близько 5-ї години ранку росіяни завдали удару безпілотником по житловому району Чернігова», – йдеться у повідомленні.

Увечері ворог також атакував житлові будинки міста. Серед потерпілих – діти. А вдень 25 серпня окупанти завдали масованого удару по інфраструктурі Чернігова.