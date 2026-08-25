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Російська армія масовано атакувала Чернігів (оновлено)

Вранці ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту в обласному центрі.

Російська армія масовано атакувала Чернігів (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська атакували Чернігів. У місті пролунали вибухи.

Про масований удар повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Вранці один із ворожих безпілотників влучив в об’єкт критичної інфраструктури на території міста. Інформація про постраждалих була відсутня. Наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Вчора близько 22:00 чернігівська влада повідомила про падіння російського дрона на території регіонального ландшафтного парку "Ялівщина". Інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок цього інциденту тоді не надходило.

Після 23:00 ще один безпілотник упав на східній околиці Чернігова. Внаслідок падіння загорілася суха трава. Повідомлень про потерпілих також не було.

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