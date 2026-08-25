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У Києві затримали підозрювану в організації схеми переправлення чоловіків за кордон росіянку

До "сервісу" входило надання інструкцій, маршрутів, створення умов для безперешкодного виїзду, а також координація всіх дій втікача.

У Києві затримали підозрювану в організації схеми переправлення чоловіків за кордон росіянку
Фото: Нацполіція

У Києві затримали громадянку Росії, яка організувала схему з переправлення військовозобов’язаних з країни, аби ті могли уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

"Слідчі Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили ще одну організаторку схеми виїзду чоловіків за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Оборудками займалася 25-річна росіянка, яка має посвідку на проживання в Україні. За 9 тисяч доларів обіцяла забезпечити організацію втечі з країни. До сервісу входило надання інструкцій, маршрутів, створення умов для безперешкодного виїзду, а також координація всіх дій втікача. Оплату попросила надати їй одразу без авансів і часткової оплати", - йдеться в повідомленні.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу одразу після одержання грошей.

Наразі слідчі поліції оголосили їй про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу. Тепер їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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