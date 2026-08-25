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У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару по торговельному центру

Внаслідок обстрілу ТЦ 16 загиблих та 136 поранених.

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару по торговельному центру
Завершено пошуково-рятувальні роботи
Фото: ДСНС України

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих – 26 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Загалом із місця атаки вивезли близько 1230 тонн будівельного сміття.

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До ліквідації наслідків російського удару залучили майже 200 працівників ДСНС та понад 40 одиниць спеціальної й важкої інженерної техніки. Допомогу надавали рятувальники із восьми областей – Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської.

Пошуково-рятувальні роботи завершені після того, як фахівці обстежили 100% території зруйнованого торговельного центру.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • Вдень 21 серпня Росія завдала подвійного удару дронами по торговельному центру "Сонячний берег". Директору оголосили підозру, оскільки ТЦ працював під час повітряної тривоги. Між оголошенням про повітряну тривогу та обстрілом було 20 хвилин.
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