У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після удару по торговельному центру

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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих – 26 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники повністю обстежили територію та розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Загалом із місця атаки вивезли близько 1230 тонн будівельного сміття.

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До ліквідації наслідків російського удару залучили майже 200 працівників ДСНС та понад 40 одиниць спеціальної й важкої інженерної техніки. Допомогу надавали рятувальники із восьми областей – Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської.

Пошуково-рятувальні роботи завершені після того, як фахівці обстежили 100% території зруйнованого торговельного центру.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України