Українські військові спростували заяву РФ про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині

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Російське Міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (колишня назва – Перше Травня) на Сумщині. В угрупованні військ "Курськ" цю інформацію спростували.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку, а в районі населеного пункту тривають бої.

У військових наголосили, що ситуація залишається контрольованою. В угрупованні "Курськ" також назвали заяву російського Міноборони черговим прикладом інформаційної кампанії противника.

Там зазначили, що російське командування регулярно повідомляє про нібито захоплення населених пунктів або успіхи, яких фактично не було. За словами захисників, такі заяви використовують передусім для внутрішньої пропаганди та створення для російського керівництва картини вигаданих успіхів на фронті.

Українських громадян закликають отримувати інформацію про ситуацію на фронті з офіційних повідомлень Генерального штабу ЗСУ та інших перевірених джерел.