Повідомили заочні підозри «ексміністру ДНР» і його спільникам за депортацію 53 українських дітей до Москви

Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українські правоохоронці зібрали повну доказову базу щодо депортації 53 українських дітей із тимчасово окупованої території Донецької області до Москви у жовтні 2022 року.

Про це повідомили пресслужба СБУ та генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про злочини росіянина Дмитра Гарцева, так званого «ексміністра охорони здоров’я ДНР» і трьох його спільників:

Світлани Майбороди – колишньої очільниці так званої «державної служби у справах сім’ї та дітей ДНР»;

Вячеслава Висягіна – керівника захопленого «Донецького обласного спеціалізованого будинку дитини»;

Віктора Гончарова – ексдиректора захопленого «Обласного спеціалізованого будинку дитини» у Макіївці.

Реклама

Зʼясували, що восени 2022 року Гарцев разом із Майбородою доручили керівникам окупаційних медустанов організувати вивезення 53 малолітніх дітей до Московської області РФ під виглядом «евакуації».

За даними слідства, вихованців дитячих будинків спочатку переправляли автобусами із Донецька на територію Росії, а далі літаком – до Москви.

Руслан Кравченко зазначив, що одразу після прибуття російські відомства розпочали оформлення документів за законодавством рф: надання громадянства, внесення до державного банку даних та передачу в російські сім’ї. Анкети дітей швидко з’явилися на порталі з усиновлення. Відомо, що 28 із них віддали під опіку росіянам.

Досі жодна дитина з цієї групи не повернута до України.

Фактично все своє свідоме життя ці діти перебувають у країні-агресорі, ростуть у російському освітньому, інформаційному та культурному середовищі, їм нав’язують чужу ідентичність і намагаються остаточно розірвати зв’язок з Україною.

«Таким чином фігуранти порушили вимоги статті 49 Женевської конвенції (IV), яка суворо забороняє примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію цивільних з окупованих територій до держави-окупанта, незалежно від мотивів. Будь-яке незаконне переміщення є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин», – повідомили у СБУ.

Дмитру Гарцеву, Світлані Майбороді, В’ячеславу Висягіну та Віктору Гончарову заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Їхні рішення, накази, проведені наради, передача документів і весь маршрут депортації детально задокументовані.

Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.