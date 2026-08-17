Військовому ЗС РФ оголосили підозру у вербуванні 15-річної дівчини для збору розвідданих на Донеччині

Дівчина мала збирати інформацію про місця перебування українських поліцейських, співробітників СБУ, військовослужбовців і техніки ЗСУ.

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26-річному військовослужбовцю 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ заочно повідомили про підозру у вербуванні та використанні дитини для участі у збройному конфлікті.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2025 року окупант через Telegram встановив контакт із 15-річною мешканкою Краматорська. Поступово завоювавши довіру дівчини, він залучив її до виконання завдань в інтересах російської армії.

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Неповнолітня мала збирати інформацію про місця перебування українських поліцейських, співробітників СБУ, військовослужбовців і техніки ЗСУ, а також з'ясовувати місця зберігання озброєння та боєприпасів. Окупант попереджав, що ці дані можуть використовувати для завдання ударів по відповідних об'єктах.

Крім того, російський військовий наказав дівчині приховувати їхнє спілкування та запропонував підкласти гранату під колесо військового автомобіля й сфотографувати це. Дівчина відмовилася виконувати завдання.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури військовому РФ заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.