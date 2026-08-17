Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
ГоловнаПраво

Військовому ЗС РФ оголосили підозру у вербуванні 15-річної дівчини для збору розвідданих на Донеччині

Дівчина мала збирати інформацію про місця перебування українських поліцейських, співробітників СБУ, військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Військовому ЗС РФ оголосили підозру у вербуванні 15-річної дівчини для збору розвідданих на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

26-річному військовослужбовцю 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ заочно повідомили про підозру у вербуванні та використанні дитини для участі у збройному конфлікті.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2025 року окупант через Telegram встановив контакт із 15-річною мешканкою Краматорська. Поступово завоювавши довіру дівчини, він залучив її до виконання завдань в інтересах російської армії.

Реклама

Неповнолітня мала збирати інформацію про місця перебування українських поліцейських, співробітників СБУ, військовослужбовців і техніки ЗСУ, а також з'ясовувати місця зберігання озброєння та боєприпасів. Окупант попереджав, що ці дані можуть використовувати для завдання ударів по відповідних об'єктах.

Крім того, російський військовий наказав дівчині приховувати їхнє спілкування та запропонував підкласти гранату під колесо військового автомобіля й сфотографувати це. Дівчина відмовилася виконувати завдання.

Читайте такожВ Україні до 15 років тюрми російського агента, який наводив удари РФ по Хмельниччині

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури військовому РФ заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies