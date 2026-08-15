МЗС України підтвердило випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту у громадян України, зокрема жінок, запитували відомості з застосунку "Резерв+".

Про це йдеться в коментарі дипвідомства, інформує LB.ua.

У МЗС пояснили, що ситуація пов’язана з новими правилами Євросоюзу щодо отримання тимчасового захисту. Йдеться про рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року.

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Водночас у ЄС наразі не надали державам-членам єдиних централізованих роз’яснень щодо практичного застосування нових правил. Через це національні органи окремих країн можуть діяти відповідно до власних інструкцій.

"Саме з цим пов’язані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер – до надання ЄС державам-членам єдиних роз’яснень щодо запровадження нових правил", – зазначили у відомстві.

У МЗС наголошують, що відомі дипломатам випадки не є масовими. Переважно йдеться про ситуації, коли заявники не могли підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, у паспорті не було штампа Державної прикордонної служби про перетин українського кордону на виїзд.

За наявності такого підтвердження, наголошують у міністерстві, необхідності надавати дані з "Резерв+" виникати не повинно. Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах такі запити наразі можливі. Українська сторона очікує, що ЄС якнайшвидше уніфікує практику застосування нових правил. У МЗС зазначили, що вже зверталися з цього приводу до європейських партнерів.

Що передувало?