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МЗС роз'яснило ситуацію з "Резерв+" для українок в ЄС

Мовиться про запровадження нових правил Євросоюзу щодо надання тимчасового захисту.

МЗС роз'яснило ситуацію з "Резерв+" для українок в ЄС
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

МЗС України підтвердило випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту у громадян України, зокрема жінок, запитували відомості з застосунку "Резерв+".

Про це йдеться в коментарі дипвідомства, інформує LB.ua.

У МЗС пояснили, що ситуація пов’язана з новими правилами Євросоюзу щодо отримання тимчасового захисту. Йдеться про рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року.

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Водночас у ЄС наразі не надали державам-членам єдиних централізованих роз’яснень щодо практичного застосування нових правил. Через це національні органи окремих країн можуть діяти відповідно до власних інструкцій.

"Саме з цим пов’язані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер – до надання ЄС державам-членам єдиних роз’яснень щодо запровадження нових правил", – зазначили у відомстві.

У МЗС наголошують, що відомі дипломатам випадки не є масовими. Переважно йдеться про ситуації, коли заявники не могли підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, у паспорті не було штампа Державної прикордонної служби про перетин українського кордону на виїзд.

За наявності такого підтвердження, наголошують у міністерстві, необхідності надавати дані з "Резерв+" виникати не повинно. Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах такі запити наразі можливі. Українська сторона очікує, що ЄС якнайшвидше уніфікує практику застосування нових правил. У МЗС зазначили, що вже зверталися з цього приводу до європейських партнерів.

Що передувало?

  • Раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомляли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+", а також підтвердження перетину українського кордону. Посольство України в Іспанії пояснювало, що такі вимоги пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким дію режиму тимчасового захисту для українців продовжили до 4 березня 2028 року.
  • У Центрі протидії дезінформації пояснили, що вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом. Проте ці факти вже встигла перекрутити російська пропаганда. Окупанти розповсюджують фейки, що 18-річних українок нібито зобов’язують показувати "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС.
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