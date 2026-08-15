МЗС України підтвердило випадки, коли в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту у громадян України, зокрема жінок, запитували відомості з застосунку "Резерв+".
Про це йдеться в коментарі дипвідомства, інформує LB.ua.
У МЗС пояснили, що ситуація пов’язана з новими правилами Євросоюзу щодо отримання тимчасового захисту. Йдеться про рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року.
Водночас у ЄС наразі не надали державам-членам єдиних централізованих роз’яснень щодо практичного застосування нових правил. Через це національні органи окремих країн можуть діяти відповідно до власних інструкцій.
"Саме з цим пов’язані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер – до надання ЄС державам-членам єдиних роз’яснень щодо запровадження нових правил", – зазначили у відомстві.
У МЗС наголошують, що відомі дипломатам випадки не є масовими. Переважно йдеться про ситуації, коли заявники не могли підтвердити законність свого виїзду з України. Наприклад, у паспорті не було штампа Державної прикордонної служби про перетин українського кордону на виїзд.
За наявності такого підтвердження, наголошують у міністерстві, необхідності надавати дані з "Резерв+" виникати не повинно. Водночас через відсутність єдиного підходу в окремих країнах такі запити наразі можливі. Українська сторона очікує, що ЄС якнайшвидше уніфікує практику застосування нових правил. У МЗС зазначили, що вже зверталися з цього приводу до європейських партнерів.
Що передувало?
- Раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомляли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+", а також підтвердження перетину українського кордону. Посольство України в Іспанії пояснювало, що такі вимоги пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким дію режиму тимчасового захисту для українців продовжили до 4 березня 2028 року.
- У Центрі протидії дезінформації пояснили, що вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом. Проте ці факти вже встигла перекрутити російська пропаганда. Окупанти розповсюджують фейки, що 18-річних українок нібито зобов’язують показувати "Резерв+" для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС.