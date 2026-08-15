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ЦПД роз’яснив, чи треба 18-річним українкам показувати «Резерв+» для отримання тимчасового захисту в ЄС

У Центрі уточнили, що вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом.

ЦПД роз’яснив, чи треба 18-річним українкам показувати «Резерв+» для отримання тимчасового захисту в ЄС
Резерв+
Фото: Міноборони

Щоб отримати тимчасовий захист у ЄС згідно з новими правилами, не всім категоріям українців треба показувати «Резерв+», а лише тим особам, які мають чинні військові обов’язки.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Натомість російська пропаганда перекрутила зміст рішення і так з’явилася інформація, що 18-річних українок нібито зобов’язують показувати «Резерв+» для отримання тимчасового захисту в країнах ЄС.

«Рішення Ради ЄС 2026/1912 справді передбачає перевірку військового статусу для окремої категорії заявників. Але йдеться про нових заявників на тимчасовий захист після 31 липня 2026 року, які вже мають чинні військові обов’язки відповідно до українського законодавства. Ця норма є гендерно нейтральною і не поширюється на цивільних 18-річних українок, студенток чи інших жінок, які не мають військового обов’язку», - наголосив ЦПД.

У Центрі уточнили, що вимога може стосуватися як чоловіків, так і жінок із відповідним військовим статусом.

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