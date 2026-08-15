​МЗС Німеччини закликало своїх громадян утриматися від поїздок до України через загрозу обстрілів

Ескалація може бути до Дня Незалежності України.

Міністерство закордонних справ Німеччини оприлюднило застереження для своїх громадян від поїздок в Україну найближчим часом.

Відомство попередило про можливе посилення російських обстрілів до Дня Незалежності, повідомляє «Європейська правда».

15 серпня німецьке МЗС оновило свої офіційні рекомендації щодо подорожей. Німецькі дипломати зазначають, що бойові дії в Україні тривають, а російські війська практично щодня завдають авіаударів за допомогою ракет, крилатих ракет та безпілотників по всіх куточках країни.

У МЗС також наголосили на загрозі активізації ворожих атак напередодні 24 серпня. Росія може посилити удари як по цивільних об'єктах, так і по критичній інфраструктурі, зокрема по транспортних вузлах та енергетичних об'єктах, додали в міністерстві.