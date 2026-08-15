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На Харківщині росіяни атакували громаду дронами: троє людей поранені, є пошкодження

Пожежа виникла на території фермерського господарства.

На Харківщині росіяни атакували громаду дронами: троє людей поранені, є пошкодження
Фото: Андрій Канашевич/Фейсбук

15 серпня російські війська атакували населені пункти Куп’янського району Харківщини. Поранень зазнали троє чоловіків віком 50, 65 та 65 років.

Про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Канашевич.

У Малому Бурлуку двоє чоловіків постраждали внаслідок влучання, попередньо, російського FPV-дрона. Їх госпіталізували до Харкова.

Біля селища Шевченкового FPV-дрон атакував автомобіль – поранений 65-річний чоловік.

У Верхньозорянському через удар БпЛА, попередньо «Герань-4», виникла пожежа на території фермерського господарства.

Також напередодні, 14 серпня, у Великому Бурлуку російський дрон пошкодив приватний будинок. Люди не постраждали.

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