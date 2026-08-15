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Медіа: Франція, Німеччина та Британія готують власний формат переговорів щодо завершення війни в Україні

Європа боїться, що США можуть домовитися з Росією без її участі.

Медіа: Франція, Німеччина та Британія готують власний формат переговорів щодо завершення війни в Україні
Фото: EPA

Франція, Німеччина та Велика Британія працюють над спільним європейським підходом до майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. 

Про це пише The New York Times із посиланням на п’ятьох європейських чиновників.

Франція та Німеччина координують роботу над спільною позицією Європи. Велика Британія також бере участь у консультаціях, однак діє обережніше, щоб не створювати додаткової напруги у відносинах з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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Європейські дипломати вважають, що саме Вашингтон, найімовірніше, відіграватиме провідну роль у переговорах із Росією. Водночас у Європі хочуть гарантувати, що жодна потенційна домовленість між США та Москвою не буде укладена без урахування позиції європейських держав.

Причиною є прямі наслідки можливого завершення війни для безпеки Європи. Європейські країни продовжують фінансувати оборону України, а після завершення бойових дій, імовірно, відіграватимуть ключову роль у забезпеченні безпеки України.

За даними NYT, до консультацій також планують залучити Польщу, Італію та країни Північної Європи. Європейський Союз мають регулярно інформувати про переговорний процес, а згодом можуть залучити безпосередньо.

Водночас у Європі немає повної єдності щодо того, хто саме має представляти спільні інтереси. Деякі менші держави, зокрема країни Балтії та Угорщина, не повністю довіряють Франції та Німеччині у питанні представлення їхніх позицій.

Європейські чиновники також визнають, що Росія наразі не демонструє готовності до змістовних переговорів. За їхніми оцінками, Володимир Путін поки не зацікавлений у серйозному діалозі щодо завершення війни.

Таким чином, європейські держави намагаються сформувати спільну позицію ще до початку можливого переговорного процесу, щоб не опинитися перед фактом домовленостей, ухвалених Вашингтоном і Москвою без участі Європи.

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