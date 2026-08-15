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В Іспанії стався землетрус магнітудою 5,2

Підземні поштовхи відчувалися у Гранаді, навколишніх муніципалітетах та Малазі. Того ж вечора напередодні в регіоні зафіксували землетрус магнітудою 3,7.

В Іспанії стався землетрус магнітудою 5,2
наслідки землетрусу в Іспанії
Фото: EPA/UPG

Землетрус магнітудою 5,2 стався вночі 15 серпня поблизу іспанської Гранади. За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр розташовувався приблизно за 8 км на південний захід від Гранади.

Про це повідомляють The New York Times та іспанське видання Sur in English.

За даними Національного географічного інституту Іспанії (IGN), землетрус стався о 01:04 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався в муніципалітеті Алендін у провінції Гранада, на глибині близько 10 км.

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Поштовхи відчули мешканці Гранади та низки населених пунктів центральної частини провінції. Служба екстреної допомоги 112 Андалусії отримала повідомлення, зокрема з Гранади, Ла-Субії, Чурріани-де-ла-Веги, Лас-Габіас, Охіхареса та Марасени.

Особливо сильно землетрус відчувався також у Малазі.

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Це вже другий помітний землетрус у районі за короткий проміжок часу. Напередодні, близько 18:43, у регіоні стався поштовх магнітудою 3,7. Його епіцентр був у муніципалітеті Ла-Субія, а поштовхи також відчувалися у Гранаді та околицях.

USGS зазначає, що після аналізу додаткових сейсмологічних даних магнітуда та інші характеристики землетрусу можуть бути уточнені.

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