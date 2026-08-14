Іспанія та Марокко посилюють кордон через спекуляції про прорив мігрантів до Сеути завтра

Мадрид і Рабат стежать за ситуацією та координують спільну відповідь.

Тисячі іспанських та марокканських співробітників служби безпеки зміцнили кордони Сеути, повідомляє Politico.

Зазначається, що в Інтернеті поширюються заклики до нового масового прориву мігрантів в іспанський ексклав у Північній Африці. У липні на територію іспанського міста з боку Марокко прорвалося 72 тисяч осіб.

Вірусні публікації в соціальних мережах закликають повторити прорив завтра, 15 серпня, коли в Іспанії святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Це офіційне загальнонаціональне свято та вихідний день.

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Мадрид і Рабат стежать за ситуацією та координують спільну відповідь.

Речник Міністерства внутрішніх справ Марокко Рашид Ель-Хальфі в середу підтвердив, що країна “вживає всіх необхідних заходів для протидії будь-якій спробі незаконного перетину кордону”. Місцеві журналісти повідомили сьогодні про значне скупчення військ навколо прикордонного міста Фнідек.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у четвер відвідав Сеуту, щоб оглянути прикордонну інфраструктуру та новий морський бар'єр. Безпеку ексклаву також посилили додатковими 300 поліцейськими та 2000 військовими.

Зазначимо, Австрія вимагає від Мадрида “негайно та значно посилити охорону кордонів у своїх африканських анклавах і забезпечити, щоб цього разу він витримав”.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні минулого тижня також згадав про можливість масового прибуття мігрантів у Сеуту у середині серпня, виправдовуючи таким чином своє рішення зберегти прикордонний контроль для мандрівників з Іспанії.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес після того, як Марокко вкотре заявило про територіальні претензії щодо іспанських Сеути та Мелільї, заявила, що Мадрид не має наміру обговорювати статус своїх ексклавів.

У Сеуті ще залишається щонайменше 3 тисячі мігрантів

За інформацією іспанського уряду, у Сеуті все ще залишається від 3 до 5 тисяч мігрантів. Місту бракує безпекових ресурсів, необхідних для вирішення ситуації.

Марокко заявило, що готове “працювати над ідентифікацією неповнолітніх без супроводу з метою їх повернення на батьківщину”. За оцінками, у Сеуті сотні неповнолітніх без супроводу мають обмежений доступ до їжі, води, житла та санітарних потреб. Голова іспанської групи з прав та допомоги мігрантам “Federacion Sur Acoge” Хосе Мігель Моралес заявив, що деяких дітей побили та зґвалтували.