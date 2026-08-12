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Іспанія відреагувала на територіальні претензії Марокко щодо Сеути та Мелільї

Міністерка оборони Іспанії заявила, що будь-яка агресія проти Сеути чи Мелільї розцінюватиметься як агресія проти всієї держави.

Іспанія відреагувала на територіальні претензії Марокко щодо Сеути та Мелільї
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес
Фото: EPA/UPG

Іспанія не має наміру обговорювати статус своїх ексклавів Сеути та Мелільї після того, як Марокко вкотре заявило про територіальні претензії щодо цих міст.

Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до Сеути 12 серпня, пише  El Mundo.

За словами Роблес, будь-яка агресія проти Сеути чи Мелільї буде розцінюватися як агресія проти всієї Іспанії.

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"Будь-яка агресія проти Сеути чи Мелільї є агресією проти Іспанії загалом. Сеуту та Мелілью не можна чіпати", – наголосила міністерка.

Вона також підкреслила, що обидва міста є невід'ємною частиною Іспанії.

"Сеута та Мелілья – це не просто іспанські міста, вони надзвичайно іспанські", – заявила Роблес.

Напередодні міністр юстиції Марокко Абделатіф Уабі заявив в ефірі телебачення, що його країна завжди порушувала питання статусу Сеути та Мелільї під час переговорів з Іспанією.

На це іспанське Міністерство закордонних справ окремо заявило, що територіальна цілісність країни "не обговорювалася та ніколи не обговорюватиметься з ким-небудь".

Сеута та Мелілья є іспанськими автономними містами на північному узбережжі Африки, які Марокко вважає своїми територіями.

У Сеуті ще залишається щонайменше 3 тисячі мігрантів

  • За інформацією іспанського уряду, у Сеуті все ще залишається від 3 до 5 тисяч мігрантів. Місту бракує безпекових ресурсів, необхідних для вирішення ситуації.
  • Марокко заявило, що готове “працювати над ідентифікацією неповнолітніх без супроводу з метою їх повернення на батьківщину”. За оцінками, у Сеуті сотні неповнолітніх без супроводу мають обмежений доступ до їжі, води, житла та санітарних потреб. Голова іспанської групи з прав та допомоги мігрантам “Federacion Sur Acoge” Хосе Мігель Моралес заявив, що деяких дітей побили та зґвалтували.
  • У 2025 році, після того як наплив мігрантів перевантажив центри прийому на Канарських островах, Іспанія внесла зміни до міграційного законодавства. Новий закон зобов'язав вивозити дітей-мігрантів без супроводу з переповнених регіонів протягом 15 днів після оформлення їхніх справ.
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