ЄС, Meta та TikTok створюють спецканал для співпраці на тлі інформації про новий можливий прорив кордону мігрантами

Він стане майданчиком між платформами, фахівцями з перевірки фактів і Єврокомісією для швидкого виявлення сумнівної інформації, її перевірки та видалення за потреби.

Євросоюз, Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із виявлення дезінформації, пов'язаної зі зростанням кількості мігрантів, які прибувають на територію Іспанії.

Про це пише POLITICO з посиланням на джерела.

Тисячі мігрантів прибули наприкінці липня до Сеути – іспанського ексклаву в Марокко, що має сухопутний кордон з Африкою. Вони намагалися прорвати кордон з Іспанією, унаслідок чого загинуло щонайменше 100 людей. Станом на 7 серпня у Сеуті залишалося ще щонайменше 3 тисячі мігрантів, левова частка серед них – неповнолітні.

Реклама

Фото: Google

За інформацію ресурсу перевірки фактів Maldita.es, причиною масового прибуття були фейки в мережі про те, що мігрантів нібито чекають у місті. Зазначається, що дезінформація може спровокувати нові спроби перетині кордону 15 серпня.

Представники Єврокомісії зустрілися з командою від TikTok та Meta, щоб скоординувати реагування на фейки в Інтернеті. Сторони домовилися створити “розширений механізм обміну інформацією та співпраці для зменшення впливу дезінформації на кризу в Сеуті”.

Він стане каналом зв'язку між платформами, фахівцями з перевірки фактів і Єврокомісією для швидкого виявлення сумнівного вмісту, його перевірки та видалення за потреби.

Ще одна зустріч запланована на кінець тижня.