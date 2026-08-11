У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСвіт

ЄС, Meta та TikTok створюють спецканал для співпраці на тлі інформації про новий можливий прорив кордону мігрантами

Він стане майданчиком між платформами, фахівцями з перевірки фактів і Єврокомісією для швидкого виявлення сумнівної інформації, її перевірки та видалення за потреби.

ЄС, Meta та TikTok створюють спецканал для співпраці на тлі інформації про новий можливий прорив кордону мігрантами
Мігранти ще залишаються у Сеуті
Фото: EPA/UPG

Євросоюз, Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із виявлення дезінформації, пов'язаної зі зростанням кількості мігрантів, які прибувають на територію Іспанії.

Про це пише POLITICO з посиланням на джерела.

Тисячі мігрантів прибули наприкінці липня до Сеути – іспанського ексклаву в Марокко, що має сухопутний кордон з Африкою. Вони намагалися прорвати кордон з Іспанією, унаслідок чого загинуло щонайменше 100 людей. Станом на 7 серпня у Сеуті залишалося ще щонайменше 3 тисячі мігрантів, левова частка серед них – неповнолітні.

Реклама

Фото: Google

За інформацію ресурсу перевірки фактів Maldita.es, причиною масового прибуття були фейки в мережі про те, що мігрантів нібито чекають у місті. Зазначається, що дезінформація може спровокувати нові спроби перетині кордону 15 серпня.

Представники Єврокомісії зустрілися з командою від TikTok та Meta, щоб скоординувати реагування на фейки в Інтернеті. Сторони домовилися створити “розширений механізм обміну інформацією та співпраці для зменшення впливу дезінформації на кризу в Сеуті”.

Він стане каналом зв'язку між платформами, фахівцями з перевірки фактів і Єврокомісією для швидкого виявлення сумнівного вмісту, його перевірки та видалення за потреби.

Ще одна зустріч запланована на кінець тижня.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies