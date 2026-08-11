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Трамп пересів на інший літак у Туреччині через ракетну загрозу з боку Ірану

Після завершення саміту НАТО президент США вилетів до Великої Британії вже на старому Air Force One, а на новий літак пересів лише перед поверненням до Штатів.

Трамп пересів на інший літак у Туреччині через ракетну загрозу з боку Ірану
Президент США Дональд Трамп сідає на борт літака Air Force One
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після саміту НАТО в Туреччині полетів не на новому президентському літаку, подарованому Катаром, а на старому Air Force One. Причиною стала інформація про можливу ракетну атаку з боку Ірану та пов’язаних із ним угруповань.

Про це повідомляє CBS News

Зазначається, що США отримали розвіддані про реальну загрозу запуску ракети по президентському літаку. Після цього Секретна служба США оперативно змінила план перельоту.

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До Анкари Трамп прибув на новому Boeing 747-8, який США отримали від уряду Катару та переобладнали для перевезення президента. Після завершення саміту президент США вилетів до Великої Британії вже на старому Air Force One, а на новий літак пересів лише перед поверненням до США.

За інформацією телеканалу, старі президентські літаки оснащені лазерними системами протидії ракетам та іншими засобами захисту, здатними відводити ракети від цілі. Водночас невідомо, чи має аналогічне обладнання літак, подарований Катаром.

"Новий Air Force One є абсолютно безпечним для польотів президента, але восени він пройде додаткові оновлення та вдосконалення, які триватимуть приблизно місяць. У цей час президент літатиме на старому Air Force One", – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

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CBS News також нагадує, що на тлі нового загострення війни з Іраном Трамп неодноразово заявляв про можливі загрози власній безпеці. Раніше він говорив, що США готові до негайної відповіді у разі замаху з боку Ірану.

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