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У Молдову залетів російський безпілотник, який невдовзі повернувся в Україну

Характеристики дрона були схожі на "Герань-3".

У Молдову залетів російський безпілотник, який невдовзі повернувся в Україну
БпЛА"Герань-3" серії "У"
Фото: ГУР

Увечері 10 серпня безпілотник із боку Одеської області залетів у повітряний простір Молдови і вже через хвилину повернувся на територію України.  Про це повідомило видання Newsmaker.

У Міністерстві оборони Молдови заявили, що характеристики дрона схожі на російську "Герань-3" (Shahed-238).

За даними Служби повітряних операцій Молдови, о 23:41 радари зафіксували об'єкт, який рухався з боку населеного пункту Степанівка Одеської області. Безпілотник перетнув повітряний простір Молдови в районі села Приозерне.

Уже о 23:42 він залишив повітряний простір країни та повернувся в Україну – на північ від Степанівки. Це вже другий подібний інцидент за останні дні.

Що передувало?

9 серпня поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району Молдови вибухнув безпілотник. Його уламки пошкодили дахи та господарські будівлі кількох будинків. У поліції Молдови заявили, що дрон такого типу вперше залетів на територію країни.

У Кишиневі поклали відповідальність за інцидент на Росію. Після цього МЗС відкликало посла з країни-агресора для консультацій.

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