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Основними напрямками нічної атаки були Київ і Запоріжжя

Ворог використав і ракети, і дрони. 

У ніч на 11 серпня, починаючи з 18:00, Росія проводила ракетно-дронову атаку. Основними напрямками удару були Київська область і Запоріжжя. По них ворог вдарив протикорабельними ракетами «Циркон» і балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23». Запуск провели з Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської областей.

Також росіяни атакували Україну 120 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська й окупованих Донецька і Криму. Про це повідомили в Повітряних силах

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні. 

Зафіксовано влучання на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях. Ворожа атака триває – в небі залишаються безпілотники. 

Захисники збили 98 зі 120 дронів
Фото: Повітряні сили
Захисники збили 98 зі 120 дронів

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