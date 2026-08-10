Головне за понеділок, 10 серпня: авіаудари по Запоріжжю, 170 бойових зіткнень, атака на авто з дітьми на Дніпропетровщині

Бойові дії на Донеччині, 170 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нарада президента з військовим командуванням, потужний землетрус в Колумбії. Яким запам’ятається 1629-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 серпня на фронті від початку доби відбулося 170 боїв.

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 серпня – в новині.

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На Дніпропетровщині окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто, в якому перебували діти із Херсонщини. Є загиблий та двоє постраждалих, розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака сталась 10 серпня у селі Грушівка Дніпропетровської області. Внаслідок влучання безпілотника 15-річний хлопець дістав смертельні поранення. Медики намагалися реанімувати підлітка, проте безуспішно.

Також поранений 16-річний хлопець, він перебуває у лікарні в стабільно тяжкому стані. Як пізніше додав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок ворожого удару по автівці постраждав ще один, 17-річний хлопець.

У Запоріжжі внаслідок російських авіаударів поранено 24 людей. Зокрема двох дітей.

За декількома адресами горіли покрівля п’ятиповерхового будинку та чотири легкові автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. Психологи ДСНС надали допомогу 21 людині.

Росіяни знову вдарили КАБами по Сумах, є травмовані та пошкодження будинків, повідомляє ДСНС України.

Унаслідок авіаударів пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані.

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За інформацією очільника ОВА Олега Григорова, у лікарні наразі перебуває один постраждалий чоловік.

Також пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури та транспорт.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням, під час якої обговорили кадрові пропозиції, ситуацію на фронті, посилення ключових напрямків, далекобійні удари по Росії та потреби української ППО.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах. "Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", – ідеться у повідомленні.

Понад 95% українських військовополонених, яких опитало Управління Верховного комісара ООН з прав людини, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні.

Про це в понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН у форматі Аррії заявила помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Клавдія Фуентес-Хуліо.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року співробітники УВКПЛ провели 2129 конфіденційних інтерв'ю з військовополоненими та цивільними затриманими.

Фуентес-Хуліо повідомила, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 129 випадків страти українських військовополонених на початку їхнього перебування в полоні. Ще 48 українських військовополонених померли внаслідок катувань, ненадання медичної допомоги або інших нелюдських умов утримання.

Більше інформації – в новині.

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Верховний суд Росії задовольнив позов партії «Родіна» й ухвалив рішення зняти партію «Яблуко» з виборів до Державної думи.

Позивачі звинуватили політсилу в порушенні авторських прав, незаконній агітації і підтримці екстремізму, пише видання Мeduza.

Докладніше – в новині.

У Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Є численні жертви.

Поштовхи відчули у столиці, епіцентр землетрусу припав на провінцію Чоко.

Влада країни заявила, що станом на 21.36 було відомо вже про 111 загиблих, майже дев'ять десятків поранені. У місті Калі зруйновані 30 будинків, передає Reuters.

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