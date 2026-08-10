Росіяни обстріляли прифронтові території на Запоріжжі: є поранений

Також російський fpv-дрон вдарив біля приватного подвір'я у Мар'ївці. Пошкоджений будинок, 59-річний чоловік поранений.

Пошкоджений житловий будинок, знеструмлені три населених пункти Біленьківської громади, ще один населений пункт - частково. Відновлення розпочнуть, коли дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Росіяни атакували прифронтові території на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів є поранений.

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