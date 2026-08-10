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Росіяни обстріляли прифронтові території на Запоріжжі: є поранений

Знеструмлені кілька населених пунктів.

Росіяни обстріляли прифронтові території на Запоріжжі: є поранений
Іван Федоров
Фото: тг-канал Івана Федорова

Росіяни атакували прифронтові території на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів  є поранений. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкоджений житловий будинок, знеструмлені три населених пункти Біленьківської громади, ще один населений пункт - частково. Відновлення розпочнуть, коли дозволить безпекова ситуація.

Також російський fpv-дрон вдарив біля приватного подвір'я у Мар'ївці. Пошкоджений будинок,  59-річний чоловік поранений.

  • Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. Унаслідок атаки російського дрона постраждали троє людей.
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