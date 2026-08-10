Росіяни обстріляли прифронтові території на Запоріжжі: є поранений

Росіяни атакували прифронтові території на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів є поранений.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Пошкоджений житловий будинок, знеструмлені три населених пункти Біленьківської громади, ще один населений пункт - частково. Відновлення розпочнуть, коли дозволить безпекова ситуація.
Також російський fpv-дрон вдарив біля приватного подвір'я у Мар'ївці. Пошкоджений будинок, 59-річний чоловік поранений.
- Російські війська продовжують терор цивільного населення Запорізької області. Унаслідок атаки російського дрона постраждали троє людей.