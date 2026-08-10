ООН підтвердила 129 випадків страти українських військовополонених у РФ

Понад 95% українських військовополонених, яких опитало Управління Верховного комісара ООН з прав людини, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні.

Про це в понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН у форматі Аррії заявила помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Клавдія Фуентес-Хуліо, пише Укрінформ.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року співробітники УВКПЛ провели 2129 конфіденційних інтерв'ю з військовополоненими та цивільними затриманими.

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Зокрема, було проведено 910 інтерв'ю з українськими військовополоненими та 403 – з українськими цивільними після їхнього звільнення з російського полону.

Фуентес-Хуліо повідомила, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 129 випадків страти українських військовополонених на початку їхнього перебування в полоні.

Ще 48 українських військовополонених померли внаслідок катувань, ненадання медичної допомоги або інших нелюдських умов утримання.

Понад половина опитаних українських військовополонених також повідомили про сексуальне насильство.

Серед задокументованих методів катувань представниця ООН назвала жорстокі побиття кийками, важкими ременями та дерев'яними предметами, ураження електричним струмом, цькування собак та імітацію страт.

Окремо представниця ООН розповіла про ситуацію з українськими цивільними, яких Росія утримує після незаконного затримання на тимчасово окупованих територіях.

За оцінками ООН, понад 16 тисяч українських цивільних залишаються позбавленими волі.

"85% опитаних цивільних затриманих повідомили про катування та жорстоке поводження, включно із сексуальним насильством", – заявила Фуентес-Хуліо.

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Вона також зазначила, що УВКПЛ документувало випадки жорстокого поводження з російськими військовополоненими та військовополоненими з третіх країн, яких утримує Україна. Водночас масштаби таких порушень, за її словами, є "принципово іншими".

Представниця ООН також звернула увагу на іноземців, які воюють у складі російських збройних сил.

За її словами, серед військовополонених є громадяни третіх країн, які походять із понад 45 держав.

"Деякі бояться того, що з ними станеться, якщо вони повернуться до Російської Федерації, тоді як інші побоюються повернення до країн свого походження, де їм можуть висунути кримінальні обвинувачення за участь у бойових діях на боці іншої країни", – сказала Фуентес-Хуліо.

За її словами, багато з цих людей заявили, що не планували ставати військовими, однак були введені в оману під час вербування.

Помічниця генсека ООН також повідомила про погіршення ситуації з безпекою цивільного населення України на тлі посилення російських ударів.

Протягом перших шести місяців 2026 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило на 37% більше жертв серед цивільного населення України, ніж за аналогічний період 2025 року.

За словами Фуентес-Хуліо, це стало наслідком посилення російських атак по населених пунктах та масштабного застосування безпілотників уздовж лінії фронту.