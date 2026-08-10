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САП пропонує конфіскувати у посадовця податкової Дніпропетровщини елітне авто вартістю понад 2,2 млн грн

Машину чиновник записав на маму, яка не має водійських прав.

САП пропонує конфіскувати у посадовця податкової Дніпропетровщини елітне авто вартістю понад 2,2 млн грн
САП
Фото: advokatpost.com

САП подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованим активу заступника начальника відділу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та його стягнення в дохід держави.

Як повідомила пресслужба САП, ідеться про автомобіль BMW 320 2025 року випуску вартістю майже 2,3 млн грн. 

Право власності на транспортний засіб податківець формально оформив на свою матір, яка навіть не має посвідчення водія.

Слідчі встановили, що чиновник організував купівлю машини, обирав її, оформлював документи і користувався авто від дня придбання. Водночас аналіз офіційних доходів і витрат посадовця засвідчив, що законні кошти не дозволяли здійснювати таку покупку, адже їх повністю витрачали на інші поточні потреби.

29 липня ВАКС наклав арешт на це авто для забезпечення позову.

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