Росіяни вдарили "Геранями" по Дергачах: зруйновані два гуртожитки, є поранена

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У ніч на 10 серпня російські війська атакували Дергачі Харківської області ударними безпілотниками "Герань-2". Під удар потрапив житловий квартал міста.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, для атаки росіяни застосували понад 10 БпЛА "Герань-2". Унаслідок обстрілу зруйновані два двоповерхові багатоквартирні гуртожитки, де переважно проживали внутрішньо переміщені особи з Донбасу.

Також пошкоджено нежитловий п'ятиповерховий гуртожиток, чотири приватні будинки та щонайменше два цивільні автомобілі.

Спочатку повідомлялося, що дві місцеві мешканки віком 61 та 54 роки зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Згодом інформацію уточнили. 65-річна мешканка одного з гуртожитків отримала легкі поранення. Жінку з вибуховою травмою та пошкодженням правого передпліччя госпіталізували до однієї з лікарень Харкова.