У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили "Геранями" по Дергачах: зруйновані два гуртожитки, є поранена

Росіяни застосували понад 10 БпЛА "Герань-2" по житловому кварталу міста.

Росіяни вдарили "Геранями" по Дергачах: зруйновані два гуртожитки, є поранена
наслідки атаки РФ по Дергачах
Фото: Дергачівська МВА

У ніч на 10 серпня російські війська атакували Дергачі Харківської області ударними безпілотниками "Герань-2". Під удар потрапив житловий квартал міста.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, для атаки росіяни застосували понад 10 БпЛА "Герань-2". Унаслідок обстрілу зруйновані два двоповерхові багатоквартирні гуртожитки, де переважно проживали внутрішньо переміщені особи з Донбасу.

Також пошкоджено нежитловий п'ятиповерховий гуртожиток, чотири приватні будинки та щонайменше два цивільні автомобілі.

Спочатку повідомлялося, що дві місцеві мешканки віком 61 та 54 роки зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Згодом інформацію уточнили. 65-річна мешканка одного з гуртожитків отримала легкі поранення. Жінку з вибуховою травмою та пошкодженням правого передпліччя госпіталізували до однієї з лікарень Харкова.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies