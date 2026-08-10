Корупція в Україні не знижується, а на топрівні – навіть зростає. Держава демонструє, що не має політичної волі боротися з нею належним чином, сказав на брифінгу про підсумки першого півріччя керівник Спеціальної антикорпрокуратури Олександр Клименко.

Він нагадав, що на державному рівні досі не вирішили низку питань: створення експертної установи й скасування правок Лозового, що дають корупціонерам уникнути відповідальності з формальних підстав. Також САП досі не може самостійно починати розслідування проти народних депутатів.

«Ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка не має відношення взагалі до антикорупційної інфраструктури», – сказав він.

Як відомо, підписати підозру депутату зараз може лише генеральний прокурор.

Також керівник САП додав, що потрібно створити міжнародні слідчі групи для розслідування транснаціональної корупції. В справі «Мідас» у легалізації коштів задіяна велика кількість юрисдикцій.

«Маємо таку необхідність створення міжнародних слідчих груп з іншими юрисдикціями для того, щоб максимально швидко отримувати докази в цьому кримінальному провадженні», – сказав він.