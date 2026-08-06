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​Справу про розкрадання понад 9,2 млрд грн «ПриватБанку» передали до суду

У схемі фігурують колишній кінцевий бенефіціарний власник банку і ще п’ятеро експрацівників.

​Справу про розкрадання понад 9,2 млрд грн «ПриватБанку» передали до суду
Ігор Коломойський у Шевченківському райсуді Києва, фото ілюстративне
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника «ПриватБанку» і п'ятьох колишніх працівників фінустанови. 

Як повідомила пресслужба САП, слідчі НАБУ інкримінують їм завдану банку шкоду на суму понад 9,2 мільярда гривень.

За даними слідства, у січні–березні 2015 року один із власників банку розробив схему для фінансування підконтрольної офшорної компанії і збільшення своєї частки у статутному капіталі установи. До цієї схеми він залучив топменеджерів і керівників департаментів банку, зокрема, колишнього голову правління і директора казначейства.

Учасники схеми підробили документи і штучно створили зобов'язання банку виплатити підконтрольній фірмі понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі понад 446 мільйонів гривень із цієї суми зловмисники легалізували через серію фінансових операцій і перерахували на особистий рахунок кінцевого бенефіціара. Отримані кошти він вніс до статутного капіталу банку для виконання вимог програми фінансового оздоровлення, а рештою грошей фігуранти розпорядилися на свій розсуд.

Фігурантам інкримінують привласнення майна, відмивання доходів і службового підроблення.

  • Торік НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
  • Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. 
  • Ідеться про Ігоря Коломойського.
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