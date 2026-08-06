Азербайджан готовий постачати газ Україні у разі потреби

Азербайджанці уже експортують газ до 16 країн світу, серед яких 12 є європейськими.

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Азербайджан заявив про готовність забезпечувати Україну природним газом у разі виникнення такої потреби. Країна також планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері.

Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує LB.ua.

За словами Байрамова, енергетична співпраця є одним із важливих напрямів економічних відносин між двома країнами.

Він зазначив, що державна енергетична компанія SOCAR працює в Україні вже багато років і має подальші плани щодо розвитку спільних проєктів.

Азербайджан уже постачає газ до 16 країн світу, серед яких 12 є європейськими. Десять із них входять до складу Європейського Союзу.

«Ми також будемо раді постачати газ і дружній Україні в разі потреби», – сказав Байрамов.