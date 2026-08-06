Азербайджан готовий постачати газ Україні у разі потреби

Азербайджан заявив про готовність забезпечувати Україну природним газом у разі виникнення такої потреби. Країна також планує розширювати співпрацю з Києвом в енергетичній сфері.
Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, інформує LB.ua.
За словами Байрамова, енергетична співпраця є одним із важливих напрямів економічних відносин між двома країнами.
Він зазначив, що державна енергетична компанія SOCAR працює в Україні вже багато років і має подальші плани щодо розвитку спільних проєктів.
Азербайджан уже постачає газ до 16 країн світу, серед яких 12 є європейськими. Десять із них входять до складу Європейського Союзу.
«Ми також будемо раді постачати газ і дружній Україні в разі потреби», – сказав Байрамов.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв вже заявив, що його країна готова замінити Росію на нафтогазовому ринку ЄС. Цього року Баку почало постачання газу до Німеччини в межах десятирічного контракту.