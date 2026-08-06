Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаЕкономікаДержава

Велика Британія запровадила нові санкції проти пов’язаних із Росією осіб, компаній і суден

Окремі обмеження стосуються суден, пов’язаних із російським енергетичним сектором.

Велика Британія запровадила нові санкції проти пов’язаних із Росією осіб, компаній і суден
Велика Британія запровадила санкції проти Росії
Фото: armyinform.com.ua

Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), російських банків.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Загалом до санкційного списку внесли 19 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.Єдиною фізичною особою у списку став громадянин РФ Олександр Жданов – власник компанії «Сілтрон», що працює у хімічній галузі.

Серед компаній, які потрапили під обмеження: «Северный Инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс», а також індійська судноплавна компанія FRION SHIP MANAGEMENT.

Також Велика Британія запровадила санкції проти низки російських фінансових установ. До списку потрапили «Озон Банк», «Росексімбанк», «Банк Центр-інвест», «Реаліст Банк», «Банк Ставр» та «ТелеПорт Банк».

Окремі обмеження стосуються суден, пов’язаних із російським енергетичним сектором. Зокрема, санкції запровадили проти СПГ-танкера ARCTIC EXPRESS, який пов’язують із російським тіньовим флотом, а також нафтових танкерів PERSEAS, TORVIAN, ASTERAS, VISUND та ZENTURO.

  • 4 серпня США запровадили санкції проти низки військових структур РФ.
  • До списку потрапили Сухопутні війська РФ, Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів, 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.
  • Обмеження також запровадили проти російських компаній «Гідеон Альфа» та «Інтернешнл Інвест Компані», їхніх дочірніх структур і правонаступників.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies