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Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), російських банків.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Загалом до санкційного списку внесли 19 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.Єдиною фізичною особою у списку став громадянин РФ Олександр Жданов – власник компанії «Сілтрон», що працює у хімічній галузі.

Серед компаній, які потрапили під обмеження: «Северный Инжиниринг», «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс», а також індійська судноплавна компанія FRION SHIP MANAGEMENT.

Також Велика Британія запровадила санкції проти низки російських фінансових установ. До списку потрапили «Озон Банк», «Росексімбанк», «Банк Центр-інвест», «Реаліст Банк», «Банк Ставр» та «ТелеПорт Банк».

Окремі обмеження стосуються суден, пов’язаних із російським енергетичним сектором. Зокрема, санкції запровадили проти СПГ-танкера ARCTIC EXPRESS, який пов’язують із російським тіньовим флотом, а також нафтових танкерів PERSEAS, TORVIAN, ASTERAS, VISUND та ZENTURO.