Це крок до інтеграції українського ринку капіталу з європейською фінансовою інфраструктурою.

Відтепер українські інвестори матимуть доступ ще до п'яти іноземних біржових інвестиційних фондів (ETF), зареєстрованих у Німеччині та Ірландії.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Це розширює перелік іноземних фінансових інструментів, які можуть пропонувати українські ліцензовані торговці цінними паперами, та є ще одним кроком до розвитку українського ринку капіталу і його інтеграції з європейською фінансовою інфраструктурою.

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“Це означає, що ліцензовані українські депозитарні установи й торговці цінними паперами отримали правову підставу обліковувати ці цінні папери в системі депозитарного обліку та пропонувати їх українським інвесторам відповідно до вимог законодавства”, – йдеться у пресрелізі.

Заяви на допуск усіх п’яти фондів подала депозитарна установа ПрАТ “Альтера Фінанс”, яка діє на підставі ліцензії Комісії на провадження депозитарної діяльності.

“Наразі жоден із допущених випусків (ETF) не обліковується в системі Центрального депозитарію цінних паперів України. Проте всі вони можуть обліковуватися на рахунку Національного депозитарію України, відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg, з якою встановлено кореспондентські відносини.

Департамент фінансового моніторингу Комісії підтвердив, що жоден із п’яти емітентів не перебуває в державному реєстрі санкцій. Рішення про допуск ухвалено відповідно до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого Комісією в 2021 році.

Усі п'ять інструментів належать до категорії UCITS ETF – біржових фондів, що діють за єдиними європейськими правилами колективного інвестування. Ця структура передбачає низку вимог, які безпосередньо захищають інвестора: частка цінних паперів одного емітента в портфелі фонду не може перевищувати 10% (для індексних фондів — 20%) від загальних активів, а сам фонд зобов'язаний забезпечувати можливість виходу з інвестиції в будь-який момент.

Крім того, активи фонду зберігаються в окремому банку-депозитарії, незалежному від керуючої компанії, що захищає їх у разі банкрутства управителя.

Додається, що купівля таких ETF є інвестицією з ринковим ризиком, а не гарантований дохід. Прибутковість інвестиції залежить від ринкових коливань, а підсумковий результат зменшується на суму брокерських комісій та витрат фонду.

Попри те, що всі п’ять фондів не пропонуються резидентам США відповідно до американського Securities Act 1933, це обмеження стосується лише поширення паперів у Сполучених Штатах і жодним чином не перешкоджає їхньому обігу в Україні.