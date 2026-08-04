Сьогодні, 4 серпня, станом на ранок у пʼяти областях є нові знеструмлення через обстріли.

Як розповіли в Укренерго, є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 4 серпня, станом на 09:30, воно було на 1,9% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною є підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів.

Вчора, 3 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю, 31 липня. Причина – вища температура повітря, ніж минулого тижня.

Враховуючи підвищення температури повітря на всій території України, активне енергоспоживання радять перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. А обмежити користування потужними електроприладами варто у вечірні години – з 17:00 до 23:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому потрібно стежити за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.