Міноборони використовуватиме YouControl для перевірки постачальників товарів для ЗСУ

Це має зробити оборонні закупівлі швидшими, прозорішими та безпечнішими.

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Міноборони України запроваджує використання аналітичної системи YouControl для швидкої та комплексної перевірки компаній, які претендують на постачання товарів для потреб війська.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що завдяки інструментам YouControl фахівці Міноборони зможуть перевіряти потенційних постачальників на одній платформі, не звертаючись до десятків окремих державних реєстрів.

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Система дозволить оперативно виявляти можливі ризики, зокрема зв'язки з Росією, наявність боргів, кримінальних проваджень, а також інші фактори, що можуть вплинути на надійність компанії. Після автоматичного аналізу такі ризики додатково перевірятимуть спеціалісти міністерства.

Співпраця передбачає навчання працівників Міноборони використанню сучасних аналітичних інструментів для оцінки потенційних ризиків під час оборонних закупівель.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник міністра оборони України Мстислав Банік та заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

У Міноборони наголосили, що впровадження таких рішень має зробити оборонні закупівлі швидшими, безпечнішими та прозорішими, а також посилити внутрішню систему управління ризиками.