Медіа: генерал США попередив Пентагон про ризик нестачі ресурсів для захисту Ізраїлю

Активне використання систем ППО та ПРО для захисту Ізраїлю впливає на запаси озброєння США.

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Командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич у приватному порядку попередив Пентагон про можливу нестачу ресурсів Військово-морських сил для подальшого захисту Ізраїлю від балістичних ракет.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, у письмовому зверненні Гринкевич зазначив, що без надання додаткового есмінця ВМС США йому, ймовірно, доведеться віддати пріоритет захисту території Сполучених Штатів, а не підтримці протиракетної оборони Ізраїлю.

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Як зазначає WP, попередження пролунало на тлі значного навантаження на американські сили протиповітряної та протиракетної оборони.

За даними співрозмовників видання, активне використання систем THAAD, Patriot та морських перехоплювачів під час захисту Ізраїлю впливає на запаси озброєння та технічну готовність американських сил.

У матеріалі також зазначається, що есмінці ВМС США, які діють у Середземному морі, вже тривалий час є важливим елементом системи протиповітряної оборони Ізраїлю, перехоплюючи ракети та безпілотники.

Водночас Європейське командування США має забезпечувати готовність сил і до інших потенційних загроз, зокрема виконання зобов'язань перед союзниками по НАТО.

Експерти, опитані виданням, вважають, що тривале перебування американських сил у стані підвищеної бойової готовності може негативно позначитися на рівні їхньої готовності та запасах боєприпасів.

Під час візиту до Сполучених Штатів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на зустрічі з Дональдом Трампом висловив намір домогтися скорочення до нуля американської військової підтримки для його країни.