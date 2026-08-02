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AP: ХАМАС заявив про підготовку до передачі влади в Газі

Палестинці сподіваються на мир, але сумніваються у відступі Ізраїлю.

AP: ХАМАС заявив про підготовку до передачі влади в Газі
Фото: EPA/UPG

Угруповання ХАМАС оголосило про намір розпустити свій уряд у смузі Гази та передати цивільне управління технічному комітету під міжнародним наглядом. Водночас організація поки не уточнила, чи готова відмовитися від зброї та передати функції безпеки новій адміністрації.

Як повідомляє Associated Press, заява президента США Дональда Трампа про можливу згоду ХАМАС на роззброєння дала багатьом палестинцям надію на завершення війни та повернення до своїх домівок. Проте мешканці Гази сумніваються, що Ізраїль погодиться вивести війська з контрольованих територій.

Попри оголошене припинення вогню, більшість із майже двох мільйонів жителів сектору Гази залишаються переміщеними особами. Багато сімей живуть у наметових таборах, де бракує продовольства, медикаментів і належних санітарних умов. Через перенаселеність зростає ризик поширення інфекційних захворювань.

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Підтриманий США план припинення вогню передбачав обмін заручниками, збільшення гуманітарної допомоги, поступове виведення ізраїльських військ, створення міжнародних стабілізаційних сил і програму роззброєння ХАМАС. Однак реалізація домовленостей фактично зупинилася після взаємних звинувачень сторін у порушенні умов перемир'я.

За даними AP, нова дорожня карта, про яку заявив Дональд Трамп і яку підтвердив ХАМАС, деталізує механізм передачі озброєння технократичному уряду. Документ також передбачає припинення ізраїльських військових операцій у Газі для початку політичного переходу та відновлення території.

Попри це, жителі Гази ставляться до нових заяв із обережністю. Вони зазначають, що вже неодноразово чули обіцянки про завершення війни, однак реальних змін поки не відбулося.

Ізраїль не прокоментував запропоновану дорожню карту. Водночас ізраїльські посадовці раніше заявляли, що країна не планує відмовлятися від контролю над так званою Жовтою лінією – територією, яка розділяє східну та західну частини сектору Гази. За останні місяці там були створені укріплення та зона безпеки.

  • У січні цього року ХАМАС вже оголошував про розпуск своєї адміністрації у Смузі Гази після того, як палестинський технократичний керівний комітет візьме під контроль регіон.
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