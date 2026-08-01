​Washington Post: Командувач сил США в Європі попередив про можливий брак ресурсів для захисту Ізраїлю від Ірану

Без додаткового есмінця Пентагону доведеться вибирати між захистом Ізраїлю та самих США.

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Командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич попередив керівництво Пентагону, що наявних інструментів у ВМС недостатньо, аби захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, генерал письмово повідомив, що без додаткового есмінця ВМС доведеться віддати пріоритет захисту території США, а не Ізраїлю. У Пентагоні наразі інформацію не коментують.

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Після зриву мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном сторони майже щодня завдають ударів, що виснажує запаси американських засобів ППО.

Адміністрація президента Дональда Трампа також задіяла ВМС для блокади іранських портів після перекриття Тегераном Ормузької протоки. Американські есмінці в Середземному морі продовжують брати участь у захисті Ізраїлю від ракетних атак Ірану та підтримуваних ним хуситів.

Однак, чим більше кораблі експлуатують, тим більше вони потребують ремонту. Поблизу Ірану США зосередили потужне військово-морське угруповання: в Аравійському морі перебувають два авіаносці – USS George H.W. Bush і USS Abraham Lincoln, а також щонайменше 15 інших бойових кораблів. Ще один есмінець діє в Червоному морі.

За даними The Washington Post, війна з Іраном стає дедалі менш популярною серед американців. Представники обох партій у Конгресі критикують адміністрацію через відсутність чіткої стратегії завершення конфлікту.

Республіканці, своєю чергою, побоюються, що економічні наслідки війни можуть зашкодити партії на проміжних виборах у листопаді.