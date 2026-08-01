Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСвіт

​Washington Post: Командувач сил США в Європі попередив про можливий брак ресурсів для захисту Ізраїлю від Ірану

Без додаткового есмінця Пентагону доведеться вибирати між захистом Ізраїлю та самих США.

​Washington Post: Командувач сил США в Європі попередив про можливий брак ресурсів для захисту Ізраїлю від Ірану
генерал Алексус Гринкевич
Фото: Facebook/The Joint Staff

Командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич попередив керівництво Пентагону, що наявних інструментів у ВМС недостатньо, аби захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет. 

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, генерал письмово повідомив, що без додаткового есмінця ВМС доведеться віддати пріоритет захисту території США, а не Ізраїлю. У Пентагоні наразі інформацію не коментують.

Реклама

Після зриву мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном сторони майже щодня завдають ударів, що виснажує запаси американських засобів ППО.

Адміністрація президента Дональда Трампа також задіяла ВМС для блокади іранських портів після перекриття Тегераном Ормузької протоки. Американські есмінці в Середземному морі продовжують брати участь у захисті Ізраїлю від ракетних атак Ірану та підтримуваних ним хуситів.

Однак, чим більше кораблі експлуатують, тим більше вони потребують ремонту. Поблизу Ірану США зосередили потужне військово-морське угруповання: в Аравійському морі перебувають два авіаносці – USS George H.W. Bush і USS Abraham Lincoln, а також щонайменше 15 інших бойових кораблів. Ще один есмінець діє в Червоному морі.

За даними The Washington Post, війна з Іраном стає дедалі менш популярною серед американців. Представники обох партій у Конгресі критикують адміністрацію через відсутність чіткої стратегії завершення конфлікту.

Республіканці, своєю чергою, побоюються, що економічні наслідки війни можуть зашкодити партії на проміжних виборах у листопаді.

  • Посольства США у країнах Близького Сходу випустили попередження для американських громадян через загрозу ескалації з боку Ірану. Американців просять утриматись від поїздок в регіон, якщо вони вже перебувають там, то бути готовими до екстреної евакуації.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies