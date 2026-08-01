Туреччина й Ірак домовилися продовжити угоду про нафтопровід і збільшити обсяги прокачування нафти

Це дозволить забезпечити постачання сировини в обхід Ормузької протоки.

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Туреччина й Ірак домовилися продовжити дію угоди про використання нафтопроводу Кіркук — Джейхан ще на один рік, а також збільшити обсяги прокачування нафти.

Це дозволить забезпечити постачання сировини в обхід Ормузької протоки, передає Bloomberg.

Протяжність нафтопроводу від іракського Кіркука до турецького середземноморського порту Джейхан становить 986 кілометрів. Тимчасова угода передбачає можливість експорту до 750 тисяч барелів нафти на добу.

Як повідомив речник Міністерства нафти Іраку, нарощування обсягів залежить від ситуації з безпекою, повного відновлення видобутку в іракському Курдистані й завершення інфраструктурних проектів для транспортування нафти з півдня на північ країни.

Угоду продовжили з 27 липня — дати закінчення попереднього договору, який діяв протягом 53 років. Технічна потужність нафтопроводу становить 1,5 мільйона барелів на добу, однак останніми роками її використовували не в повній мірі.