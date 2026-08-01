Пентагон планує відмовитися від керівництва Групою з надання безпекової допомоги Україні (SAG-U), яка базується у німецькому Вісбадені та координує постачання озброєння й підготовку українських військових. У майбутньому командування цією структурою перейде до іншої країни-члена НАТО.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника та трьох співрозмовників, обізнаних із планом.

За інформацією видання, процес передачі керівництва може тривати до року. Водночас джерела наголошують, що зміни не вплинуть на безперервність військової підтримки України.

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Попри передачу командування союзникам, Європейське командування Збройних сил США й надалі братиме участь у роботі місії через американського заступника.

"Підтримка України залишається ключовим пріоритетом", – заявив представник НАТО.

Група з надання безпекової допомоги Україні (SAG-U) була створена під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. Вона відповідає за координацію постачання військової допомоги Україні, а також організацію підготовки та логістичного забезпечення українських військових.

У Пентагоні зазначили, що від самого початку ця структура розглядалася як тимчасова.

"SAG-U від самого початку мала бути тимчасовою. Ця ініціатива спрямована на перерозподіл навантаження в межах Альянсу для підтримки України та приведення ресурсів США у відповідність до Національної оборонної стратегії", – йдеться у заяві оборонного відомства США.

Крім того, вже найближчим часом генерал-лейтенант армії США Кертіс Баззард, який очолював місію з 2024 року, залишить свою посаду. Його повноваження тимчасово перейдуть генерал-лейтенанту армії США Гійому Борперу, який завершить американську місію перед остаточною передачею керівництва європейським союзникам.

Як зазначає Politico, цей крок відповідає загальній стратегії США щодо передачі частини командних функцій НАТО європейським партнерам. Зокрема, раніше адміністрація Дональда Трампа оголосила про передачу Великій Британії контролю над Об'єднаним командуванням НАТО в Норфолку, а Італії, Німеччині та Польщі – низки інших командних структур Альянсу.