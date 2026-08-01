​На півдні Італії стався найпотужніший за 40 років землетрус

Є руйнування і понад два десятки поранених.

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На півдні Італії в районі Флегрейських полів стався потужний землетрус магнітудою 4,7.

Підземні поштовхи сколихнули регіон о 19:46 і стали найсильнішими за останні 40 років, передає агенція ANSA.

Сейсмографи зафіксували сейсмічний рій — понад 30 повторних поштовхів, найсильніший із яких мав магнітуду 3,8. Унаслідок стихії поранення отримала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у важкому стані.

У Поццуолі Й Баньолі зафіксували обвали фасадів, карнизів і штукатурки. У Поццуолі шматки стіни житлового будинку впали на припарковані авто, однак серед перехожих ніхто не постраждав. Через страх перед новими поштовхами багато жителів вирішили провести ніч на вулиці.