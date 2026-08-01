Пошкоджено машинне відділення, інформації про постраждалих немає.

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В Ормузькій протоці поблизу узбережжя Оману невідомий снаряд уразив торговельне судно, внаслідок чого було пошкоджено машинне відділення танкера.

Про це йдеться у повідомленні UKMTO.

За даними агентства, інцидент стався приблизно за 20 кілометрів на схід від населеного пункту Ліма в Омані.

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"Судно було уражене снарядом, який пошкодив машинне відділення", – повідомили в UKMTO.

Наразі інформації про загиблих або постраждалих серед членів екіпажу, а також про забруднення навколишнього середовища немає. Обставини події встановлюють компетентні органи.

У повідомленні агентства не зазначається, хто саме стоїть за нападом.

Водночас відомо, що після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого іранські військові оголосили про обмеження судноплавства в Ормузькій протоці та здійснюють атаки на нафтові танкери й торговельні судна, які проходять цим стратегічно важливим морським шляхом.

Після 13 діб безперервних атак Дональд Трамп наказав призупинити удари по Ірану. Саме в цей час до Тегерану прибула делегація з Оману на переговори.

Проте згодом Іран заявив, що не звертався до Сполучених Штатів із проханням відновити переговори та продовжує контролювати Ормузьку протоку.