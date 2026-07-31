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​У Польщі невідомий побив українку

Поліція шукає нападника.

​У Польщі невідомий побив українку
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У польському місті Ґдиня невідомий двічі вдарив громадянку України дерев’яною палицею по голові, після чого втік. 

Про це повідомили у місцевій поліції, передають Wiadomosci.

Інцидент стався вчора, 30 липня, близько 15:30. На місці події слідчі провели огляд і вилучили докази. Потерпілу забрали до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Після обстеження жінку відпустили додому, загрози життю немає.

За словами правоохоронців, наразі немає підстав вважати, що злочин стався на ґрунті національної ненависті. Нападника шукають, а поліцейські аналізують усі зібрані докази для з'ясування обставин події.

  • У Польщі фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. За даними заступника міністра внутрішніх справ, у 2025 році кількість таких випадків зросла майже до 1200 порівняно з понад 760 у 2024 році, що становить зростання на понад 30%.
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