​У Польщі невідомий побив українку

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У польському місті Ґдиня невідомий двічі вдарив громадянку України дерев’яною палицею по голові, після чого втік.

Про це повідомили у місцевій поліції, передають Wiadomosci.

Інцидент стався вчора, 30 липня, близько 15:30. На місці події слідчі провели огляд і вилучили докази. Потерпілу забрали до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Після обстеження жінку відпустили додому, загрози життю немає.

За словами правоохоронців, наразі немає підстав вважати, що злочин стався на ґрунті національної ненависті. Нападника шукають, а поліцейські аналізують усі зібрані докази для з'ясування обставин події.