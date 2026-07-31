Іспанія заявляє, що понад 48 тисяч мігрантів уже повернулися до Марокко із Сеути

Іспанія вже повернула понад 48 300 мігрантів до Марокко після того, як протягом останніх днів до іспанського анклаву Сеута масово прибули близько 50 тисяч людей.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає Le Monde.
На тлі загострення міграційної кризи прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав лідерів Євросоюзу до єдності й наголосив, що зараз не час для розколу. Заява лунає у відповідь на гостру критику з боку європейських колег, зокрема, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.
Водночас Держдепартамент США звинуватив іспанський уряд у спричиненні складної ситуації. У Вашингтоні заявили, що цей інцидент став прямим наслідком свідомих дій Іспанії, які спрямовані на сприяння масовій нелегальній міграції до Європи.
- Сеута – іспанський анклав, куди незаконно з Марокко проникли десятки тисяч мігрантів.
- Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить нелегального в'їзду на свою територію після масового прибуття мігрантів до Сеути.
- Стало відомо, що щонайменше 18 мігрантів загинули, намагаючись дістатися іспанської території, після того як тисячі людей прорвалися через кордон із Марокко.
- Тим часом Росія розгорнула масштабну пропагандистську кампанію у країнах Європи, використовуючи фотографії з іспанського міста Сеута, заявив в.о. глави українського МЗС Андрій Сибіга.