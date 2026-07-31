​Іран заявив про удари по американських базах у Кувейті та Бахрейні

Іранська армія заявила про завдання ударів по стратегічних об’єктах США на військових базах у Кувейті та Бахрейні. Про це повідомляють державні медіа Ірану, пише CNBC.

За заявами Тегерана, безпілотники атакували авіаційні укриття, супутникові системи зв’язку та склади обладнання, які використовували американські військові на авіабазі «Ахмад аль-Джабер» у Кувейті.

Також Іран заявив про удар по американських об’єктах на авіабазі «Шейх Іса» в Бахрейні. За даними іранської сторони, цілями стали генератори, навігаційні системи та допоміжні споруди.

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Атаки стали відповіддю на останню хвилю ударів США по Ірану. У середу американські сили повідомили про завершення «масштабної хвилі» операцій проти десятків об’єктів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Паралельно в регіоні зростає кількість атак дронами по енергетичній та транспортній інфраструктурі. Єгипет заявив, що у четвер безпілотник влучив у два судна в середземноморському порту Дум’ят, після чого виникла пожежа. Відповідальність за атаку наразі ніхто не взяв.

Це стало першою атакою на території Єгипту від початку війни між США та Іраном наприкінці лютого.

Аналітик компанії Verisk Maplecroft Гаміш Кіннір зазначив, що розширення географії ударів свідчить про вразливість Єгипту. За його словами, потенційною ціллю може стати й район Суецького каналу – один із ключових світових транспортних вузлів.