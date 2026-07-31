​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСвіт

​Іран заявив про удари по американських базах у Кувейті та Бахрейні

Тегеран начебто атакував дронами авіаційні укриття та склади обладнання.

​Іран заявив про удари по американських базах у Кувейті та Бахрейні
Військова техніка у Тегерані
Фото: EPA/UPG

Іранська армія заявила про завдання ударів по стратегічних об’єктах США на військових базах у Кувейті та Бахрейні. Про це повідомляють державні медіа Ірану, пише CNBC.

За заявами Тегерана, безпілотники атакували авіаційні укриття, супутникові системи зв’язку та склади обладнання, які використовували американські військові на авіабазі «Ахмад аль-Джабер» у Кувейті.

Також Іран заявив про удар по американських об’єктах на авіабазі «Шейх Іса» в Бахрейні. За даними іранської сторони, цілями стали генератори, навігаційні системи та допоміжні споруди.

Реклама

Атаки стали відповіддю на останню хвилю ударів США по Ірану. У середу американські сили повідомили про завершення «масштабної хвилі» операцій проти десятків об’єктів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Паралельно в регіоні зростає кількість атак дронами по енергетичній та транспортній інфраструктурі. Єгипет заявив, що у четвер безпілотник влучив у два судна в середземноморському порту Дум’ят, після чого виникла пожежа. Відповідальність за атаку наразі ніхто не взяв.

Це стало першою атакою на території Єгипту від початку війни між США та Іраном наприкінці лютого.

Аналітик компанії Verisk Maplecroft Гаміш Кіннір зазначив, що розширення географії ударів свідчить про вразливість Єгипту. За його словами, потенційною ціллю може стати й район Суецького каналу – один із ключових світових транспортних вузлів.

  • Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що хотів би додати мита проти Ірану до санкційного законопроєкту щодо Росії та Тегерана, який має двопартійну підтримку в Конгресі. 
  • Водночас такі обмеження навряд чи матимуть значний економічний ефект, оскільки США майже не імпортують товари з Ірану. Додавання мит може лише ускладнити ухвалення документа.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies