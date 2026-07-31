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Зеленський призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів

Призначення відбулося відповідно до подань Вищої ради правосуддя.

Зеленський призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів
Засiдання Вищої ради правосуддя
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

Президент Володимир Зеленський указами від 30 липня 2026 року призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів. Відповідні укази №641/2026–653/2026 оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє ВРП.

Призначення відбулося відповідно до подань Вищої ради правосуддя та на підставі статей Конституції України.

Нових суддів призначили, зокрема, до таких судів:

  • Запорізького апеляційного суду – Лідію Кравченко, Крістіну Коломаренко, Дарину Кольц та Костянтина Машкова;
  • Шевченківського районного суду міста Києва – Олену Молчан;
  • Восьмого апеляційного адміністративного суду – Олега Ільницького;
  • Північного апеляційного господарського суду – Миколу Мороза;
  • Закарпатського апеляційного суду – Івана Котубея;
  • Центрального апеляційного господарського суду – Оксану Ярешко та Артема Суховарова;
  • Західного апеляційного господарського суду – Василя Трускавецького та Максима Нарольського;
  • Житомирського апеляційного суду – Оксану Чеботаренко.

Найбільше призначень отримав Запорізький апеляційний суд – чотири судді.

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