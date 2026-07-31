Зеленський призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів

Президент Володимир Зеленський указами від 30 липня 2026 року призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів. Відповідні укази №641/2026–653/2026 оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє ВРП.
Призначення відбулося відповідно до подань Вищої ради правосуддя та на підставі статей Конституції України.
Нових суддів призначили, зокрема, до таких судів:
- Запорізького апеляційного суду – Лідію Кравченко, Крістіну Коломаренко, Дарину Кольц та Костянтина Машкова;
- Шевченківського районного суду міста Києва – Олену Молчан;
- Восьмого апеляційного адміністративного суду – Олега Ільницького;
- Північного апеляційного господарського суду – Миколу Мороза;
- Закарпатського апеляційного суду – Івана Котубея;
- Центрального апеляційного господарського суду – Оксану Ярешко та Артема Суховарова;
- Західного апеляційного господарського суду – Василя Трускавецького та Максима Нарольського;
- Житомирського апеляційного суду – Оксану Чеботаренко.
Найбільше призначень отримав Запорізький апеляційний суд – чотири судді.
- Наприкінці травня Вища рада правосуддя відсторонила трьох суддів Верховного Суду через підозру у корупції. За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.