Зеленський призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів

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Президент Володимир Зеленський указами від 30 липня 2026 року призначив 13 суддів до апеляційних та місцевого судів. Відповідні укази №641/2026–653/2026 оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє ВРП.

Призначення відбулося відповідно до подань Вищої ради правосуддя та на підставі статей Конституції України.

Нових суддів призначили, зокрема, до таких судів:

Запорізького апеляційного суду – Лідію Кравченко, Крістіну Коломаренко, Дарину Кольц та Костянтина Машкова;

Шевченківського районного суду міста Києва – Олену Молчан;

Восьмого апеляційного адміністративного суду – Олега Ільницького;

Північного апеляційного господарського суду – Миколу Мороза;

Закарпатського апеляційного суду – Івана Котубея;

Центрального апеляційного господарського суду – Оксану Ярешко та Артема Суховарова;

Західного апеляційного господарського суду – Василя Трускавецького та Максима Нарольського;

Житомирського апеляційного суду – Оксану Чеботаренко.

Найбільше призначень отримав Запорізький апеляційний суд – чотири судді.