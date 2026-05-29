ВРП відсторонила трьох суддів Верховного Суду через підозру у корупції

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності трьох суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному Суді.

Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

ВРП задовольнила клопотання та відсторонила суддів від здійснення правосуддя до 19 липня 2026 року.

19 травня повідомлялося, що за дорученням керівника САП прокурори за участі детективів НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді. Мова йде про трьох чинних суддів Верховного Суду і суддю Верховного Суду у відставці.

За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”. Так, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаніях (колишні акціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді.

Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн доларів.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року 1,8 млн доларів були розподілені між головою та суддями Верховного Суду.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тисяч доларів. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи «Фінанси та кредит» Голові та суддям Верховного Суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи “Фінанси і кредит”.